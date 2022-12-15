15 Декабря 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото:Накануне.RU

СМИ: представители новых регионов появятся в Совете федерации в 2023 году

Назначение сенаторов от новых субъектов России затягивается.

В Донецкой народной республике, ни врио главы Денис Пушилин, ни Народный совет не планируют делегировать своих представителей в верхнюю палату как минимум до принятия новой республиканской конституции, как максимум — до выборов, которые должны пройти в сентябре 2023 года. В настоящее время в регионе действует военное положение, при котором выборы не проводятся.

В парламенте Луганской народной республики с сенатором готовы определиться быстрее, но традиционно ждут коллег из соседней республики.

Аналогичным образом могут поступить и в остальных субъектах, вошедших в состав РФ 30 сентября.

В парламенте ДНР подтвердили, что депутаты пока не планируют инициировать процедуру назначения сенатора и "консультаций на этот счет не проводилось". По его словам, к этому вопросу Народный совет вернется не раньше принятия новой конституции: "Сейчас это первостепенное", сообщает "Коммерсант".

Напомним, президент России Владимир Путин до конца 2022 года впервые встретится с руководителями новых регионов в их новом качестве.

Теги: Совфед, новые регионы



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