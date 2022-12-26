26 Декабря 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В четырех новых регионах России в 2023 году пройдут выборы

В Администрации президента России обсуждают возможность проведения выборов на новых территориях.

Они могут состояться в сентябре 2023 года даже в случае сохранения военного положения. Чиновники АП обсуждают с юристами сценарии, при которых можно было бы провести выборы в законодательные собрания, даже если военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сохранится.

Один из вариантов – это сокращение сроков избирательных действий на треть. Этот вариант обсуждался на площадке рабочей группы по изменению избирательного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя АП Сергей Кириенко, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Напомним, назначение сенаторов от новых субъектов России затягивается.

Теги: выборы, новые территории



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