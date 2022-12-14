Путин проведет встречу с главами новых регионов 20 декабря

Глава России Владимир Путин до конца 2022 года впервые встретится с руководителями новых регионов в их новом качестве.

В последний раз президент общался с ними очно 30 сентября 2022 года, в день подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов Федерации, когда в Москву приехали главы ДНР Денис Пушилин, ЛНР Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской область Владимир Сальдо. Все они получили статус врио руководителей четырех новых регионов РФ.

О подготовке к встречам сообщил три источника "Ведомостей": два близких к Администрации президента и один – к Госдуме. Первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий, который в нижней палате парламента отвечает за связи с ЛНР, заявил, что встреча руководителей с Путиным планируется, но "все зависит от графика президента". При этом называется дата – 20 декабря. Главы регионов приедут в Москву для общения с главой государства в качестве руководителей субъектов Федерации.