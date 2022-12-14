Власти Екатеринбурга увеличат размер штрафов за вандализм над городскими зданиями

Любителям незаконных художеств на зданиях Екатеринбурга придется раскошелиться за свое хобби. Городские власти намерены увеличить размер штрафов за вандализм, который теперь будет составлять от 3 до 5 тыс рублей.

Как рассказал глава города Алексей Орлов, проект изменения закона уже направлен в заксобрание Свердловской области. Мэр отметил, что по-другому остановить вандализм невозможно.

При этом у уличных художников имеются излюбленные места. Чиновники уже готовят список таких зданий, чтобы после установить над ними видеонаблюдение.