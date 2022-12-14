В Нижневартовске ученики школы №5, предположительно, надругались над учеником пятого класса

В Нижневартовске ученики школы №5 якобы надругались над учеником пятого класса. Об этом сообщает Muksun.fm со ссылкой на депутата городской думы Дмитрия Гришина. Также сообщается, будто бы чиновники попытались скрыть информацию об инциденте.

Депутат сообщил изданию, что в ситуации разбираются правоохранители.

"Сначала свою оценку должны дать компетентные следственные органы. Мы же с вами не имеем таких полномочий, чтобы говорить, правильно там было или неправильно", - приводит издание слова депутата.

Получить оперативный комментарий не удалось. Запросы Накануне.RU направило в региональное управление СКР, а также в администрацию города. На момент публикации материала ответа не поступило.

Напомним, что это не первый скандал с участием детей в Нижневартовске. 6 декабря в школе №21 произошла поножовщина. Один подросток ударил второго ножом. Конфликт произошел в тамбуре до входа на первый этаж, где установлены рамки металлодетектора. Возбуждены два уголовных дела. Одно – в отношении подростка, второе – по статье "Халатность". По версии следствия, причиной конфликта между подростками могли стать "недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников".

Сообщалось, что напавший с ножом подросток якобы стал жертвой буллинга.