В Нижневартовске прокомментировали секс-скандал с участием детей школы №5

Директор департамента образования администрации Нижневартовска Светлана Князева прокомментировала секс-скандал, в котором оказались замешаны ученики городской школы №5, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеокомментарий опубликован на официальных страницах в соцсетях мэрии. По словам Князевой, скандальный инцидент произошел еще в ноябре. В школу обратилась мама одного из учеников и сообщила о факте существования группы в мессенджере, где ученики одного класс размещают "информацию интимного характера".

Директор школы о ситуации не проинформировал.

"В последствии, когда департамент образования узнал об этом факте и провел проверку, были наказаны виновные лица и все материалы направлены в управление внутренних дел. Сейчас проверку проводит следственный комитет. Относительно обращения депутата Гришина, которое поступило позже, а именно 23 ноября, по некому факту нарушения прав несовершеннолетних на территории школы. Данная информация не подтвердилась, в том числе в рамках проверки управления внутренних дел и департамента образования о чем и был дан письменный ответ депутату. В настоящее время проводится работа с детьми и родителями школы №5. Ситуация держится на контроле департамента образования", - сообщила Князева.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ученики школы №5 якобы надругались над учеником пятого класса.

Отметим, что это не первый скандал с участием детей в Нижневартовске. 6 декабря в школе №21 произошла поножовщина. Один подросток ударил второго ножом. Конфликт произошел в тамбуре до входа на первый этаж, где установлены рамки металлодетектора. Возбуждены два уголовных дела. Одно – в отношении подростка, второе – по статье "Халатность". По версии следствия, причиной конфликта между подростками могли стать "недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников".

Сообщалось, что напавший с ножом подросток якобы стал жертвой буллинга