Хинштейн прокомментировал секс-скандал с участием детей школы №5 в Нижневартовске

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал секс-скандал с участием детей школы №5, разразившийся в Нижневартовске, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарий заявил, что направил запросы в Генпрокуратуру и СКР.

"Что-то неладное в Нижневартовске. Депутаты обвиняют чиновников в сокрытии какого-то сексуального скандала в средней школе, те — отбиваются. Но при этом никто не заявляет ни в прокуратуру, ни в СКР, хотя речь идет о насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетним. То есть о признаках тяжкого преступления! Это сделаю за них я. Направляю запросы Генпрокурору и председателю СКР о проведении проверок", - написал депутат в своем telegram-канале.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ученики школы №5 якобы надругались над учеником пятого класса. В городском департаменте образования сообщили, что скандальный инцидент произошел еще в ноябре. В школу обратилась мама одного из учеников и сообщила о факте существования группы в мессенджере, где ученики одного класса размещают "информацию интимного характера".

Директор школы о ситуации не проинформировал. В последствии, когда департамент образования узнал об этом факте и провел проверку, были наказаны виновные лица и все материалы направлены в управление внутренних дел. Сейчас проверку проводит следственный комитет. В департаменте образования не подтвердили информацию депутата гордумы Гришина, по факту нарушения прав несовершеннолетних на территории школы.