В Бурятии школьников-осквернителей фотографий ветеранов решили искать при помощи сверки ДНК

СМИ сообщили о намерении следователей из Улан-Удэ искать осквернителей фотографии ветерана Великой Отечественной войны с помощью сверки ДНК.

По данным Telegram-канала Baza, следствие придумало взять ДНК у всех учеников местных школ, поскольку у стенда с фотографиями нашли фломастер (им, вероятно, подрисовывали снимки).

После этого полиция пришла к руководству ближайших школ и поручила собрать ДНК у всех учеников мужского пола. Один из директоров решил устроить массовую рассылку, чтобы получить согласие родителей на сбор биометрических данных детей. Многие родители возмутились. История попала в соцсети и СМИ.

Примечательно, что все это происходит на фоне обсуждения законопроекта о создании базы биометрических данных россиян. Накануне Патриарх Кирилл направил спикеру Госдумы письмо, в котором попросил принять ряд поправок. Например, о возможности отказаться сдавать биометрические данные при любых обстоятельствах. И об особенной защите данных детей. В Госдуме с доводами Патриарха согласились и обещали внести его поправки ко второму чтению.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн осудил действия бурятских следователей. "Наглядный пример, как быть не должно. Во-первых, насильственный сбор персональных данных, а тем более геномной информации — запрещён. Во-вторых, сбор персональных данных детей возможен только с согласия родителей. Считаю, что действия следователей выходят за рамки закона и это повод — для прокурорской проверки", - написал он в своем Telegram-канале.