13 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: telegram-канал Владимира Сальдо / t.me/saldo_team

Сальдо сообщил о предложении построить новый город в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Геническом районе Херсонской области построят новый город. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение о строительстве небольшого города в районе Арабатской стрелки высказал российский президент, добавил Сальдо.

По его словам, в настоящее время разрабатывается проект застройки.

На стрелке появятся жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Помимо этого, там построят здания, в которых будут размещаться правительственные органы.

Сальдо добавил, что в этом районе очень хорошие природные условия, присутствует железнодорожное и автомобильное сообщение.

В ноябре пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин заявил, что город Геническ временно станет административной столицей Херсонской области. Позднее власти Херсонской области уточнили, что Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона.

Геническ расположен на юге области, в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря, примерно в 200 км от Херсона.

Теги: сальдо, город, херсонская область, путин



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