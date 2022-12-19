Сальдо заявил, что куратором строительства города в Херсонской области будет Кириенко

Курировать возведение нового города в Херсонской области будет заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко", - следует из сообщения в Telegram администрации области.

Ранее Сальдо заявил, что по поручению президента России в Геническом районе Херсонской области возведут новый город. По его словам, застройка планируется на Арабатской стрелке, где "очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение".

В настоящее время ведется разработка проекта застройки. В новом городе должны появиться жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами.