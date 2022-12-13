Взрыв газа произошел в жилом доме в Элисте, есть пострадавший

Взрыв газа произошел в жилом доме в Элисте, пострадал один человек, сообщает ГУМЧС по Калмыкии.

По данным ведомства, сегодня утром произошел хлопок газо-воздушной смеси в многоквартирном жилом 3-х этажном доме в районе Сити-чесс.

Предварительно, в результате взрыва в одной из квартир повреждены три оконных проема и межкомнатные двери.

Проведена эвакуация жителей дома. Пострадавший госпитализирован.

Напомним, в последнее время в регионах России участились случаи ЧП с газом. Так,

4 декабря в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Погибли шесть человек, пострадали 15. 5 декабря взрывы газа произошли в Кантемировке Воронежской области, Ярославле и Нижегородской области. Кроме того, 5 декабря взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге.

6 декабря в пятиэтажном жилом доме в городе Азов в Ростовской области взорвался газ.

7 декабря в Назрани произошел взрыв газа в торговом центре.