29 Декабря 2022
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Происшествия В России За рубежом
Фото: vk.com/ofnv86

Американский журналист: пожары в России — результат диверсии западных шпионов

Американское Центральное разведывательное управление использует шпионов европейских членов Североатлантического альянса для попыток саботажа в России.

Как заявил на своем сайте американский журналист Джек Мерфи со ссылкой на трех бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников, кампания, которая планировалась годами, стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий в РФ.

При этом разведчики США не участвуют в саботаже напрямую, а координируют и контролируют проведение операций. Мерфи отмечает, что европейские разведывательные ячейки имеют права голоса в том, как и когда будет проводиться саботаж.

Чем дольше продлится конфликт вокруг Украины, тем более "дерзкой" может стать диверсионная кампания стран Запада, отметил журналист.

Напомним, 4 декабря в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Погибли шесть человек, пострадали 15. 5 декабря взрывы газа произошли в Кантемировке Воронежской области, Ярославле и Нижегородской области.

6 декабря в пятиэтажном жилом доме в городе Азов в Ростовской области взорвался газ.

А 7 декабря в Назрани произошел взрыв газа в торговом центре.

Теги: пожары, взрывы, ЦРУ, шпионы



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