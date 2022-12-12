12 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
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В "Кольцово" задержали очередного пассажира, курившего во время полета

Сотрудники полиции задержали в "Кольцово" пассажира самолета, курившего прямо на борту. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Инцидент произошел 9 декабря на рейсе "Сочи - Екатеринбург". В дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту поступило сообщение, в котором просили вызвать к прибывшему самолету наряд полиции.

Как оказалось, житель Краснодарского края 1982 г.р. во время полета периодически отлучался в кабину туалета, чтобы покурить. Нарушителя общественного порядка доставили в дежурную часть в "Кольцово", после чего составили на него два протокола: по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ "Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" и ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".

Теги: Кольцово, курение



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