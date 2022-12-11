Медведев описал идеальный финал Чемпионата мира по футболу

Замглавы Совбеза РФ высказался о том, каким видим финал Чемпионата мира по футболу.

"О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Напомним, сборная Марокко стала первой африканской командой, сумевшей выйти в полуфинал Чемпионата мира по футболу. Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду покинул поле со слезами на глазах после поражения команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира от команды Марокко.