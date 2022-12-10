11 Декабря 2022
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Спорт За рубежом
Фото:sport-express.ua

Роналду расплакался после вылета португальцев из Чемпионата мира

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду покинул поле со слезами на глазах после поражения команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира от команды Марокко.

Сборная Португалии проиграла со счетом 0:1. Роналду вышел на поле на 51-й минуте. Во втором матче подряд 37-летний форвард не попал в стартовый состав. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, после окончания встречи к Роналду на поле выбежал один из болельщиков. Футболист ушел в подтрибунное помещение со слезами на глазах.

Напомним, сборная Марокко стала первой африканской командой, сумевшей выйти в полуфинал Чемпионата мира по футболу.

Теги: Криштиану Роналду, футбол, Португалия, Марокко, матч



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