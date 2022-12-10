Сборная Марокко – первая африканская команда, вышедшая в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко стала первой африканской командой, сумевшей выйти в полуфинал Чемпионата мира по футболу.

Четвертьфинальный матч против сборной Португалии завершился со счётом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. В полуфинальном матче ЧМ в Катаре Марокко встретится с победителем пары Франция-Англия. В другом матче 1/2 финала сыграют Аргентина и Хорватия.

Напомним, что ранее представители Африки доходили только до стадии 1/4 финала в 1990, 2002 и 2010 гг. (Камерун, Сенегал и Гана соответственно).