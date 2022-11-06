Озвучены имена погибших на "Пермском пороховом заводе"

Стало известно, какие именно сотрудники пермского порохового завода погибли 22 октября.

По данным заводской газеты "Кировец", это прессовщик 5-го разряда Константин Ужегов, слесари-ремонтники (по обслуживанию оборудования) Евгений Чиндимиров и Александр Гилев.

Напомним, в 21.14 22 октября в кабине пресса №7 здания производства "Пластмассы" ФКП "Пермский пороховой завод", произошла авария. Предположительно, пожар произошел в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции. Силами ФГКУ "Специальное управление ФПС № 34 МЧС России" пожар был локализован и потушен.

"В результате несчастного случая трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик пятого разряда. Один работник, мастер участка, в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение ГКБ имени Гринберга ГБУЗ ПК", - заявили 24 октября на предприятии.