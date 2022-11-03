03 Ноября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова выступит с обращением к жителям региона

Губернатор Югры Наталья Комарова выступит с обращением к жителям региона 9 ноября. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"В среду, 9 ноября в 11.00, в Ханты-Мансийске выступлю с ежегодным отчетом, обращением к жителям, представителям общественности, депутатам окружной думы, представлю приоритетные направления инвестиционной деятельности региона на 2023 год", - сообщила глава региона.

Обращение главы региона будет транслироваться в прямом эфире – в аккаунтах губернатора "ВКонтакте", "Одноклассники", в группе региона "Югра" "ВКонтакте", а также на сайте окружной телерадиокомпании "Югра".

Теги: Наталья Комарова, обращение, трансляция



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