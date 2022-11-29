Дело админа канала "Как-то вот так" тоже оказалось связано с мужем Тины Канделаки

Стало известно, в чем обвиняется администратор Telegram-канала "Как-то вот так" Анатолий Спирин, о задержании которого стало известно в конце сентября. Оказалось, что и здесь не обошлось без топ-менеджера Ростеха (директор по особым поручениям) и мужа Тины Канделаки Василия Бровко. Следствие считает, что Спирин вымогал у Бровко 150 тыс. руб.

"Потерпевшим по делу Спирина проходит Бровко В. Ю., директор по особым поручениям Ростеха. В деле сказано, что мой подзащитный вымогал у него 150 тыс. рублей", - цитирует ТАСС адвоката Спирина Павел Герасимов.

Спирин вину не признает, адвокат говорит о грубых процессуальных нарушениях задержания блогера.

Герасимов считает, что речь в случае с его подзащитным идет о провокации: "В рамках провокации представители потерпевшего написали Анатолию Спирину и предложили денежные средства за корректировку информации, опубликованной в его проекте. В ответ Анатолий предоставил прейскурант на свои услуги журналиста за корректировку текстов. Фактически в отношении Анатолия нет никакой "группы лиц". При этом его пытаются подвязать к группе других админов телеграм-каналов, с которыми он не сотрудничает".

Ранее Бровко и его начальник Сергей Чемезов фигурировали в делах других Telegram-блогеров и журналистов. Например, в деле коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова.