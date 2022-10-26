Baza назвала имя высокопоставленного топ-менеджера, предположительно, написавшего заявление на команду Собчак

Telegram-канал Baza назвал имя человека, который, якобы, лично написал заявление о вымогательстве, по которому были задержаны коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Со ссылкой на источник канал утверждает, что это может быть глава "Ростеха" Сергей Чемезов. В госкорпорации пока не прокомментировали эту информацию.

Суханова и Романовского задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по 3 части статьи 163 УК РФ "Вымогательство". Если их признают виновными, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. СМИ сообщали, что по делу планировалось задержать и саму Ксению Собчак, но она, якобы, покинула пределы страны.

По данным СМИ, суть преступления может заключаться в предложении высокопоставленной персоне так называемого "блока на негатив" – отказа сетки Telegram-каналов от упоминания человека в негативном свете.

Примечательно, что за последнее время было возбуждено несколько таких дел, по ним задерживались администраторы и владельцы Telegram-каналов. И в случае с задержанием владельцев Telegram-канала "Сканер" заявителем по делу выступил директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко.