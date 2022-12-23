23 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Администратору тг-канала "Как-то вот так" продлили арест

Мосгорсуд оставил под арестом администратора Telegram-канала "Как-то вот так" Анатолия Спирина, о задержании которого стало известно в конце сентября.

Согласно решению суда, он пробудет в СИЗО до 23 января, пишет канал "Как-то вот так в сизо"

Ранее стало известно, в чем обвиняется Спирин. Оказалось, что и здесь не обошлось без топ-менеджера Ростеха (директор по особым поручениям) и мужа Тины Канделаки Василия Бровко. Следствие считает, что Спирин якобы вымогал у Бровко 150 тыс. руб.

"Потерпевшим по делу Спирина проходит Бровко В. Ю., директор по особым поручениям Ростеха. В деле сказано, что мой подзащитный вымогал у него 150 тыс. рублей", - заявил ранее адвоката Спирина Павел Герасимов.

Спирин вину не признает, адвокат говорит о грубых процессуальных нарушениях задержания блогера. Герасимов считает, что речь в случае с его подзащитным идет о провокации:

"В рамках провокации представители потерпевшего написали Анатолию Спирину и предложили денежные средства за корректировку информации, опубликованной в его проекте. В ответ Анатолий предоставил прейскурант на свои услуги журналиста за корректировку текстов. Фактически в отношении Анатолия нет никакой "группы лиц". При этом его пытаются подвязать к группе других админов телеграм-каналов, с которыми он не сотрудничает".

Теги: Анатолий Спирин, Ростех, вымогательство, как-то вот так



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Ранее 29.11.2022 15:17 Мск Дело админа канала "Как-то вот так" тоже оказалось связано с мужем Тины Канделаки
Ранее 24.09.2022 18:53 Мск Телеграм-канал "Как-то вот так" сообщил о задержании своего основателя


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