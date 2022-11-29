Депутат Госдумы: Свердловчанам, мобилизованным по ошибке, не выплачивают довольствие
Свердловчанам, призванным в рамках частичной мобилизации по ошибке, не выплачивают положенное довольствие. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, сейчас решается вопрос с несвоевременной выплатой мобилизованным денежного довольствия за октябрь.
"Военной прокуратуре передали 927 фамилий. Положительные результаты есть", - сообщил политик.
Однако, по его словам, попутно вскрылась новая проблема: невыплата довольствия ошибочно мобилизованным.
"Намерен этот вопрос обсудить с коллегами в комитете Госдумы по обороне", - добавил Максим Иванов.
Напомним, ранее депутат сообщил о решении проблемы с жетонами у мобилизованных свердловчан.