Депутат Госдумы: Свердловчанам, мобилизованным по ошибке, не выплачивают довольствие

Свердловчанам, призванным в рамках частичной мобилизации по ошибке, не выплачивают положенное довольствие. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, сейчас решается вопрос с несвоевременной выплатой мобилизованным денежного довольствия за октябрь.

"Военной прокуратуре передали 927 фамилий. Положительные результаты есть", - сообщил политик.

Однако, по его словам, попутно вскрылась новая проблема: невыплата довольствия ошибочно мобилизованным.

"Намерен этот вопрос обсудить с коллегами в комитете Госдумы по обороне", - добавил Максим Иванов.

Напомним, ранее депутат сообщил о решении проблемы с жетонами у мобилизованных свердловчан.