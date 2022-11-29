СК разбирается с избиением двухлетней девочки в детском саду Екатеринбурга

Следственный комитет выясняет обстоятельства избиения малолетней девочки в детском саду Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сегодня в правоохранительные органы поступил сигнал, что в одном из частных детсадов уральской столицы к двухлетней девочке было применено физическое насилие. Сообщалось, что удар рукой ребенку нанесла сотрудница дошкольного учреждения.

По факту случившегося СК начал проверку. В ведомстве обещают установить все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, способствовавшие данной ситуации.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, недавно в уральском городе Кушва детский сад заплатил 300 тысяч рублей за травму ребенка, выпавшего из детской кроватки.