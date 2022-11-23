Уральский детсад заплатил 300 тысяч за травму ребенка, выпавшего из детской кроватки

В уральском городе Кушва детский сад заплатил за моральный вред ребенку, получившему травму в учреждении.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в сентябре прошлого года в детсаду №23: двухлетний ребенок, находясь без контроля воспитателей, после дневного сна самостоятельно перелез через бортик детской кроватки и упал на пол. В результате малыш получил закрытую черепно-мозговую травму средней тяжести, ушиб головного мозга легкой степени и линейный перелом затылочной кости.

В интересах пострадавшего прокуратура подала иск в суд о компенсации с детского сада в связи с травмированием. В итоге Кушвинский городской суд взыскал с дошкольного учреждения компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Как добавили в надзорном ведомстве, это решение вступило в силу, в настоящее время деньги уже выплачены семье.