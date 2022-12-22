22 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Из детсада Екатеринбурга уволили воспитателя, ударившего 2-летнюю девочку

Воспитательницу частного детского сада в Екатеринбурге, которая подняла руку на двухлетнюю воспитанницу, уволили из дошкольного учреждения. Об этом по итогам проверки сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, в конце ноября в правоохранительные органы поступил сигнал, что в одном из филиалов частного детского сада уральской столицы к двухлетней девочке было применено физическое насилие. Сообщалось, что удар рукой ребенку якобы нанесла сотрудница дошкольного учреждения. На следующий день было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"В ходе проверки установлено, что с воспитателем и руководителем подразделения частного детского сада расторгнуты трудовые договоры", - сообщает прокуратура.

В ходе проверки в детском саду также были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В частности в учреждении под лестничным маршем и на лестничной клетке второго эвакуационного выхода допускалось хранение различных материалов. В связи с этим директору детсада внесено представление. Более того, в отношении него же возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Прокуратура завершила проверку. Рассмотрение актов и расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Теги: детсад, прокуратура, проверка, воспитатель, избиение



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