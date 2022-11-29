Лукашенко простился с Макеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко простился со скончавшимся главой МИД республики Владимиром Макеем.

От администрации президента до места, где проходило прощание, Лукашенко прошел пешком, сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул первого".

Напомним, о смерти Макея стало известно 26 ноября. Политику было 64 года. С начала 2000-х гг. он работал помощником Александра Лукашенко, а затем – главой его администрации. Министерство иностранных дел он возглавил в 2012 г.