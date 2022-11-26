Скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза. О причинах смерти политика не сообщается.

Макей родился в 1958 году в Гродненской области. В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, в 1993 году - Дипломатическую академию МИД Австрии.

В 1980-1993 годах служил в Вооруженных Силах СССР, Белоруссии. Был полковником запаса. В 1993-1995 годах - третий секретарь управления информации и гуманитарного сотрудничества, второй секретарь отдела анализа и прогнозирования, второй секретарь секретариата министра МИД Белоруссии. В 1995-1996 годах - заместитель начальника службы государственного протокола МИД. В 1996-1999 годах - представитель Республики Белоруссия при Совете Европы, советник посольства Белоруссии во Франции. В 1999-2000 годах - начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Белоруссии. В 2000-2008 годах - помощник Президента Белоруссии. В 2008-2012 годах - глава Администрации Президента Белоруссии.

C 22 августа 2012 года Владимир Макей занимал пост министра иностранных дел Белоруссии. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Москве "потрясены сообщениями о смерти Владимира Макея". "В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России", - добавила она.