"Ничего не предвещало": глава белорусского МИДа умер накануне встречи с Лавровым

Для окружения скончавшегося сегодня министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея его смерть стала внезапной. В белорусском МИДе заявили, что еще вчера Макей обсуждал рабочие планы на неделю.

"Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Большая потеря для всех нас", - цитируют СМИ пресс-секретаря МИД РБ Анатолия Глаза.

На 27-28 ноября был запланирован визит в Минск российского коллеги Макея, Сергей Лавров и Макей планировали встречу.

Макею было 64 года. С начала 2000-х годов он работал помощником Александра Лукашенко, а затем главой его администрации. Министерство иностранных дел он возглавил в 2012 году.

Глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что "Владимир Макей был давнишним партнером российского МИД". "В непростых условиях геополитического разлома он всегда четко и творчески выполнял свою функцию, был верным соратником президента Лукашенко. Скорбим по поводу его безвременной кончины вместе с белорусскими коллегами!", - сказал российский сенатор.