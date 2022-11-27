Визит Лаврова в Минск перенесен из-за смерти Макея

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, планировавшийся на 27-28 ноября, перенесен в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Об этом заявили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Лавров и Макей планировали встречу.

О внезапной кончине министра иностранных дел Белоруссии стало известно вчера. О причинах смерти политика не сообщается.

Макею было 64 года. С начала 2000-х годов он работал помощником Александра Лукашенко, а затем главой его администрации. Министерство иностранных дел он возглавил в 2012 году.