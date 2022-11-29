В Пермскую гордуму поступил проект об исключении депутата из фракции "Единой России" за критику СВО

В Пермскую гордуму поступил проект об исключении пермского депутата Сергея Захарова из фракции "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Его принятие на ближайшем заседании городского парламента станет чистой формальностью: решение было принято 17 ноября на внеочередном заседании фракции "ЕР". После исключения Захарова фракция "Единой России" в гордуме будет насчитывать 24 человека.

"С учетом решения президиума регионального политсовета партии собрание фракции рассмотрело вопрос о членстве во фракции "Единой России" в Пермской городской думе депутата Сергея Захарова. Принято решение вывести депутата Захарова из состава членов фракции", - сообщил руководитель фракции Василий Кузнецов.

16 ноября на внеочередном заседании президиума регионального политсовета партии Сергея Захарова исключили из числа сторонников "Единой России" (членом партии он не был). Причиной этого решения стал тот факт, что Сергей Захаров, длительное время находясь в Германии, высказывается в соцсетях против проведения спецоперации на Украине.

Сергей Захаров был избран в думу по одномандатному избирательному округу № 5 (Индустриальный район). Он не участвовал в работе городского парламента уже длительное время, пропустив шесть заседаний и уведомив думу, что находится в отпуске. В СМИ сообщалось, что Захаров уехал в Германию на постоянное место жительства, однако сам парламентарий эту информацию отрицал.