16 Ноября 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

Депутата пермской гордумы, уехавшего в Германию, исключат из фракции "Единая Россия"

Переехавший на постоянное место жительства депутат пермской гордумы Сергей Захаров будет исключен из фракции "Единая Россия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Поводом стал не только отъезд депутата, но и его негативные высказывания о решениях российской власти в части проведения специальной военной операции.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края Вячеслав Григорьев дает однозначную оценку действиям Захарова.

"Его действия демонстрируют полную оторванность от народа, который его избрал. Обратного пути у нашего "коллеги" уже не будет", - заявил Григорьев.

Лидер краевых единороссов добавил, что сегодня было созвано внеочередное заседание президиума регионального политсовета партии, по итогам которого Захарова исключили из состава сторонников партии "Единая Россия". Членом партии он не являлся.

Помимо этого, принято решение, что на ближайшем заседании фракции партии "Единая Россия" в пермской городской думе Захаров будет исключен из ее состава.

Теги: Сергей Захаров, Единая Россия, фракция



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