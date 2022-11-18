18 Ноября 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

Пермского депутата, выступающего против СВО, исключили из фракции "Единая Россия"

Депутата Сергея Захарова, уехавшего в Германию, исключили из фракции "Единой России" в Пермской гордуме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Решение было принято накануне, на внеочередном заседании фракции "ЕР".

"С учетом решения президиума регионального политсовета партии собрание фракции рассмотрело вопрос о членстве во фракции "Единой России" в Пермской городской думе депутата Сергея Захарова. Принято решение вывести депутата Захарова из состава членов фракции", - сообщил руководитель фракции Василий Кузнецов.

Напомним, ранее на внеочередном заседании президиума регионального политсовета партии Сергея Захарова исключили из числа сторонников "Единой России" (членом партии он не был). Причиной этого решения стал тот факт, что Сергей Захаров, длительное время находясь в Германии, высказывается в соцсетях против проведения спецоперации на Украине.

Сергей Захаров был избран в думу по одномандатному избирательному округу № 5 (Индустриальный район). Он не участвовал в работе городского парламента уже длительное время, пропустив шесть заседаний и уведомив думу, что находится в отпуске. В СМИ сообщалось, что Захаров уехал в Германию на постоянное место жительства, однако сам парламентарий эту информацию отрицает.

Теги: Сергей Захаров, Единая Россия, фракция, спецоперация



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