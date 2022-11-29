29 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Гладков опроверг слухи о срочном укомплектовании полицейских в регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о срочном укомплектовании полицейских в регионе.

"Никто полицейским задания не давал купить еду и обмундирование на два дня, все в штатном режиме", - сказал Гладков в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

"У нас не самая простая ситуация. Но все силовые структуры на месте, работают в том режиме, в котором все мы сейчас находимся", - добавил глава региона.

Ранее телеграм-канал Baza и ряд региональных СМИ сообщили, что руководство МВД по Белгородской области якобы потребовало от всех сотрудников самостоятельно укомплектоваться "как можно скорее".

В списке необходимого - подшлемники, берцы, зимние бушлаты с ватными штанами, "тревожные мешки", спальники, лопатка и тактическая аптечка. Автоматы Калашникова с бронежилетами пообещали выдать.

Теги: гладков, полицейские, укомплектование



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