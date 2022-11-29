29 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: admtyumen.ru

Получено положительное заключение законопроекта об устранении возможности не платить НДФЛ тем, кто работает на российскую компанию

Проект закона Министерства финансов России, которым предлагается устранить возможность не платить НДФЛ тем, кто работает на отечественную компанию, находясь за границей, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы.

"В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены", — следует из документа, который уже направлен в кабмин. В Минфине подтвердили подготовку законопроекта и его внесение в правительство. По данные министерства, в настоящее время сотрудники, работающие дистанционно за рубежом и получающие зарплату от работодателей в России, могут вообще нигде не платить налоги.

Под новые нормы попадут россияне, которые перестали быть налоговыми резидентами и проживают вне России больше 183 дней в году, но при этом получают доход в РФ. Ставка НДФЛ для них может быть снижена до 13–15% вместо 30%. По словам экспертов, новая норма способна создать сложности в применении механизма устранения двойного налогообложения, сообщают "Известия".

Как заявил ранее глава Минфина Антон Силуанов, Министерство финансов склоняется к тому, чтобы сохранить НДФЛ на уровне 13% для граждан, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать в РФ. По его словам, число россиян, которые уехали за рубеж, но продолжают удаленно вести бизнес в России, в последнее время возросло.

Теги: НДФЛ, налоги, россияне, Минфин



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