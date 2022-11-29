Правительство поддержало законопроект о запрете иноагентам применять упрощенное налогообложение

Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний проект закона, закрепляющий в Налоговом кодексе РФ норму о том, что иностранные агенты лишаются возможности применять упрощенную систему налогообложения.

Об этом следует из проекта отзыва правительства. Там отметили, что согласно Налоговому кодексу РФ, налогоплательщиками по упрощенной системе признаются организации и индивидуальные предприниматели. В связи с этим "представляется целесообразным ввести аналогичные ограничения в отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями", применяющих упрощенную систему налогообложения, признанных иностранными агентами.

В проекте отзыва также отмечается, что срок вступления законопроекта следует соотнести со сроком вступления в силу федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Тем временем, проект закона Министерства финансов России, которым предлагается устранить возможность не платить НДФЛ тем, кто работает на отечественную компанию, находясь за границей, получил положительное заключение независимой антикоррупционной экспертизы.