Силуанов не исключил сохранение НДФЛ для уехавших россиян на уровне 13%

Министерство финансов России склоняется к тому, чтобы сохранить НДФЛ на уровне 13% для граждан, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать в РФ.

Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1", число россиян, которые уехали за рубеж, но продолжают удаленно вести бизнес в России, в последнее время возросло. Так, человек может переезжать из одной страны в другую и не быть налоговым резидентом нигде.

"С точки зрения налоговой справедливости мы предусматриваем подготовку соответствующих законодательных решений о том, чтобы несмотря на то, что человек ведет свой бизнес в России, находясь за рубежом, он все-таки платил соответственно и подоходный налог", — сказал министр.

На вопрос, о каком именно НДФЛ идет речь — 13% как для резидентов РФ или 30% как для нерезидента, Силуанов заявил, что Минфин склоняется к тому, чтобы не менять статус резидентства.

Как сообщалось ранее, Минобороны не будет требовать от Грузии, Казахстана или других стран возвращать уехавших туда россиян.