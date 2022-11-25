Силуанов не исключил сохранение НДФЛ для уехавших россиян на уровне 13%

25 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: forumspb.com

Силуанов не исключил сохранение НДФЛ для уехавших россиян на уровне 13%

Министерство финансов России склоняется к тому, чтобы сохранить НДФЛ на уровне 13% для граждан, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать в РФ.

Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1", число россиян, которые уехали за рубеж, но продолжают удаленно вести бизнес в России, в последнее время возросло. Так, человек может переезжать из одной страны в другую и не быть налоговым резидентом нигде.

"С точки зрения налоговой справедливости мы предусматриваем подготовку соответствующих законодательных решений о том, чтобы несмотря на то, что человек ведет свой бизнес в России, находясь за рубежом, он все-таки платил соответственно и подоходный налог", — сказал министр.

На вопрос, о каком именно НДФЛ идет речь — 13% как для резидентов РФ или 30% как для нерезидента, Силуанов заявил, что Минфин склоняется к тому, чтобы не менять статус резидентства.

Как сообщалось ранее, Минобороны не будет требовать от Грузии, Казахстана или других стран возвращать уехавших туда россиян.

Теги: Минфин, Силуанов, НДФЛ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети