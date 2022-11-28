В Челябинске мать ребенка, который гулял без теплой одежды, могут огранить в родительских правах

Мать детей, которые находились с ее знакомым на улице в одежде, не соответствующей погодным условиям, могут ограничить в родительских правах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Следственный комитет проводит проверку по факту оставления в опасности двух малолетних детей в Челябинске. По данным ведомства, сотрудниками полиции был задержан мужчина, с которым в морозную погоду на улице находились дети его знакомой: мальчик и девочка 3 и 4 лет. Мать детей в это время спала в квартире, из которой мужчина с детьми пошел в магазин. Местные СМИ сообщали, что девочка якобы была без шапки и теплых брюк.

Известно, что мать детей состоит на учете в управлении социальной защиты Курчатовского района Челябинска и в районном отделе профилактики социально-реабилитационного центра.

В настоящий момент проверку по факту неисполнения женщиной родительских обязанностей проводит прокуратура. "По результатам проверки будет решен вопрос об ограничении матери в родительских правах", - отметили в ведомстве.