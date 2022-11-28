В Челябинске мать ребенка, который гулял без теплой одежды, могут огранить в родительских правах

28 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске мать ребенка, который гулял без теплой одежды, могут огранить в родительских правах

Мать детей, которые находились с ее знакомым на улице в одежде, не соответствующей погодным условиям, могут ограничить в родительских правах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Следственный комитет проводит проверку по факту оставления в опасности двух малолетних детей в Челябинске. По данным ведомства, сотрудниками полиции был задержан мужчина, с которым в морозную погоду на улице находились дети его знакомой: мальчик и девочка 3 и 4 лет. Мать детей в это время спала в квартире, из которой мужчина с детьми пошел в магазин. Местные СМИ сообщали, что девочка якобы была без шапки и теплых брюк.

Известно, что мать детей состоит на учете в управлении социальной защиты Курчатовского района Челябинска и в районном отделе профилактики социально-реабилитационного центра.

В настоящий момент проверку по факту неисполнения женщиной родительских обязанностей проводит прокуратура. "По результатам проверки будет решен вопрос об ограничении матери в родительских правах", - отметили в ведомстве.

Теги: челябинск, девочка, одежда, мороз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети