В муниципалитетах Челябинской области сложилась неблагоприятная ситуация с вывозом мусора из-за снегопада

В Челябинской области вывоз мусора осложняется из-за снегопада. Мусоровозы не могут проехать к контейнерным площадкам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Неблагоприятная ситуация сложилась в Агаповском, Брединском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, и Нагайбакском районах. Есть сложности с проездом техники в отдаленные поселки Троицкого, Октябрьского и Кунашакского районов. Проблемы с доступом к местам накопления ТКО имеются в Кусинском и Уйском районах.

В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе есть неочищенные от снега места накопления ТКО, а из-за снежных навалов невозможен выкат контейнеров к мусоровозу.

В результате время обслуживания мест накопления ТКО увеличивается.