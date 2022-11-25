25 Ноября 2022
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Общество Москва
Фото: личная страница Дарьи Дугиной в соцсети

В "Новом театре" посвятят спектакль Дарье Дугиной

Художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков заявил, что первая премьера театра "Лубянский гример" посвящена погибшей журналистке и политологу Дарье Дугиной.
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"Сегодня премьера моего спектакля "Лубянский гример". И если случится в нем что-то хорошее – это посвящается Дашеньке (Дугиной), ее свету и вере", - цитирует РИА Новости Боякова.

В пятницу Новый театр представляет иммерсивный спектакль "Лубянский гример" по мотивам прозы Николая Лескова. Постановка станет первой премьерой, сыгранной в главной резиденции институции — усадьбе Салтыковых-Чертковых. В интерьерах старинного дворянского особняка одновременно разворачиваются два сюжета. В спектакле – более 30 персонажей, четыре группы зрителей по 50 человек, четыре маршрута, четыре варианта развития событий. Каждый коллектив идет своим путем, чтобы увидеть и понять сюжетную линию.

Напомним, Дарья Дугина погибла в августе в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки граждан Украины Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.

Теги: Эдуард Бояков, Дарья Дугина, постановка, Новые театр



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