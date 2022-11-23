Депутат: Судьба мобилизованных уральцев, отправленных в ЛНР, до сих пор неизвестна

Судьба некоторых мобилизованных уральцев, отправленных в Луганскую народную республику, до сих пор неизвестна. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он сегодня у себя в Telegram-канале, несмотря на его соответствующие запросы до сих пор нет точной информации о судьбе части мобилизованных, отправленных из 32-го военного городка в ЛНР. По сообщениям родственников, мужчин могли отправить в зону СВО без подготовки.

"Нередко складывается впечатление, что ряд исполнителей городского и районного уровня решили как можно быстрее выполнить план по мобилизации: лишь бы набрать, лишь бы направить куда-нибудь. И там хоть трава не расти. Так нельзя. На кону жизнь и здоровье наших мобилизованных парней", - заявил депутат.

Он выразил надежду, что выводы уже делаются и на перспективу в войсках будет усилена подготовка призванных по мобилизации.

Напомним, ранее Максим Иванов поделился мыслями о проблемах в работе военкоматов и назвал возможные пути их решения.