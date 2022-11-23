23 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО ДНР и ЛНР
Фото: телеграм-канал Максима Иванова

Депутат: Судьба мобилизованных уральцев, отправленных в ЛНР, до сих пор неизвестна

Судьба некоторых мобилизованных уральцев, отправленных в Луганскую народную республику, до сих пор неизвестна. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
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Как рассказал он сегодня у себя в Telegram-канале, несмотря на его соответствующие запросы до сих пор нет точной информации о судьбе части мобилизованных, отправленных из 32-го военного городка в ЛНР. По сообщениям родственников, мужчин могли отправить в зону СВО без подготовки.

"Нередко складывается впечатление, что ряд исполнителей городского и районного уровня решили как можно быстрее выполнить план по мобилизации: лишь бы набрать, лишь бы направить куда-нибудь. И там хоть трава не расти. Так нельзя. На кону жизнь и здоровье наших мобилизованных парней", - заявил депутат.

Он выразил надежду, что выводы уже делаются и на перспективу в войсках будет усилена подготовка призванных по мобилизации.

Напомним, ранее Максим Иванов поделился мыслями о проблемах в работе военкоматов и назвал возможные пути их решения.

Теги: Иванов, мобилизованные, депутат, ЛНР



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