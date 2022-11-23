23 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Президент и главный тренер "Урала" рассказали, за кого болеют на ЧМ в Катаре

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов и главный тренер команды Виктор Гончаренко рассказали, за какую команду будут болеть на стартовавшем чемпионате мира-2022 в Катаре.

Как признался Гончаренко на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, если в турнире не участвуют сборные стран бывшего Советского Союза, то он болеет за Аргентину.

"Это пошло еще со времен Марадоны, и Месси эту палочку подхватил. Но вчера они, к сожалению, [сыграли] не очень хорошо. Надеюсь, они справятся с этой ситуацией. По качеству, по агрессии, которая от них исходит, думаю, они все-таки выйдут из группы. Хотя поражение в первом матче – это всегда не очень хорошо. Но мой фаворит – это Аргентина", - рассказал белорусский специалист, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Сборная Аргентины по футболу после поражения от Саудовской Аравии на ЧМ-2022(2022)|Фото: Reuters / Carl Recine

А президент "Урала" решил поддержать тренера.

"Мне очень хочется, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. И поэтому на этом чемпионате я буду переживать за сборную Аргентины", - отметил Григорий Иванов.

Напомним, также сегодня президент уральского клуба заявил, что намерен и дальше критиковать арбитров. Кроме этого, Иванов рассказал, кого из звезд мирового футбола он хотел бы видеть в своей команде.

Теги: Иванов, Гончаренко, Аргентина, ЧМ-2022



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