Григорий Иванов: Роналду в "Урале"? Я бы хотел Месси

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов рассказал, кого из звезд мирового футбола хотел бы видеть в своей команде.

Накануне один из таких игроков – португалец Криштиану Роналду – стал свободным агентом после того, как английский "Манчестер Юнайтед" разорвал с ним контракт. Причиной стало интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб, главного тренера и заявил, что "МЮ" якобы его "предал".

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге корреспондент Накануне.RU спросил Иванова, пригодился бы Роналду "Уралу", или же у клуба и так хорошая линия нападения на данный момент.

"Я хотел бы Месси. Что этот Криштиану… Месси бы нам помог, но пока он капитан сборной Аргентины. К сожалению, вчера проиграл (аргентинцы, которых многие считали фаворитами ЧМ-2022 в Катаре, неожиданно уступили скромной сборной Саудовской Аравии, - прим. ред.). И играет в таком клубе… (французский ПСЖ, - прим. ред.). Может быть, когда-нибудь такой футболист, как Месси, появится в Екатеринбурге", - выразил надежду Григорий Иванов.

А главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко поделился мыслями, что не так с Криштиану Роналду.

"Я с большим уважением отношусь к Криштиану – еще с его первого прихода в "Манчестер Юнайтед", когда он очень ярко играл. Мне тот "Манчестер" очень нравился, но сейчас… Футбол строится во многом на движении. Криштиану остается великим футболистом, но в современном футболе очень важно прессинговать и обороняться всем. Это очень сильно сказывается в больших матчах", - отметил белорусский специалист.

По его мнению, если не хватает даже одного игрока, который обороняется и прессингует, то у команды могут появиться проблемы.

"Думаю, это уже тот случай, когда назрели изменения как для "МЮ", так и для Криштиану", - заключил Виктор Гончаренко.