Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-22

Сборная Аргентины сенсационно проиграла сборной Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча группы С завершилась со счётом 2:1. На гол Лионеля Месси (10-я минута, с пенальти) соперники во втором тайме ответили точными ударами Салеха Аль-Шехри (48) и Салима Аль-Давсари (53).

Отметим также, что по итогам этой встречи прервалась беспроигрышная серия сборной Аргентины из 36 игр. Рекорд принадлежит действующим чемпионам Европы сборной Италии (37).

В матчах второго тура сборная Аргентины встретится с командой Мексики, а сборной Саудовской Аравии предстоит сыграть с Польшей. Оба матча пройдут 26 ноября.