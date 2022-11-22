Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-22

22 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт
Фото: Reuters / Dylan Martinez

Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-22

Сборная Аргентины сенсационно проиграла сборной Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча группы С завершилась со счётом 2:1. На гол Лионеля Месси (10-я минута, с пенальти) соперники во втором тайме ответили точными ударами Салеха Аль-Шехри (48) и Салима Аль-Давсари (53).

Матч сборной Аргентины и Саудовской Аравии на ЧМ-2022(2022)|Фото: Reuters / Dylan Martinez

Отметим также, что по итогам этой встречи прервалась беспроигрышная серия сборной Аргентины из 36 игр. Рекорд принадлежит действующим чемпионам Европы сборной Италии (37).

Матч сборной Аргентины и Саудовской Аравии на ЧМ-2022(2022)|Фото: Reuters / Carl Recine

В матчах второго тура сборная Аргентины встретится с командой Мексики, а сборной Саудовской Аравии предстоит сыграть с Польшей. Оба матча пройдут 26 ноября.

Теги: футбол, Чемпионат мира, сборная Аргентины, сборная Саудовской Аравии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Подобрать ps4 по выгодной цене на сайте www.mvideo.ru