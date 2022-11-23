23 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Президент ФК "Урал": Мы всегда будем критиковать судей, если они работают некачественно

Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов заявил, что намерен и дальше критиковать арбитров.

Напомним, в прошлом сезоне после матча 23-го тура Российской Премьер-лиги против московского ЦСКА (2:2) Иванов сильно раскритиковал судейство.

"У нас судят козлы. Я не знаю, что с этим делать. Не я же этими козлами руковожу", - эмоционально отреагировал президент "Урала".

В дальнейшем комитет по этике РФС счел эти слова оскорбительными и оштрафовал функционера на 150 тысяч рублей. Кроме этого, Григорий Иванов был условно дисквалифицирован до конца сезона.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, уже в первом круге нынешнего чемпионата было достаточно много судейских ошибок не в пользу "Урала".

"Хочу сказать, что критиковать арбитров надо. Почему-то все считают, что критиковать их нельзя, а нас – можно. Считаю, что это неправильно. Их [арбитров] надо критиковать, но не только какую-то оголтелую критику, а чтобы они извлекали из этого пользу и стали судить лучше", - рассказал Иванов, отвечая на вопрос Накануне.RU о причинах большого количества ошибок в отношении команды из Екатеринбурга.

Футболисты "Урала" в матче против "Локомотива"(2022)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

По его мнению, также причина кроется в том, что на матчах работает довольно много молодых арбитров.

"Допускают элементарные ошибки, и ВАР не знают… Разбираются у нас органы, которые занимаются судейством. Думаю, что наберут еще молодых арбитров. Надо потерпеть, ошибки у них будут всегда, потому что это расстрельная работа в футболе. Их всегда будут критиковать, но мы имеем на это право", - заявил президент "Урала".

Он посетовал, что сейчас клуб не может напрямую пообщаться с судьями после матча, как это было много лет назад.

"Сейчас и здороваться-то с ними боишься. Это неправильно, но есть, как есть. Мы всегда будем критиковать судей, если они работают некачественно", - заключил Григорий Иванов.

Теги: Урал, Иванов, арбитры, критика, судейство



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