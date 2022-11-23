В Раду внесен законопроект о запрете "РПЦ на Украине"

23 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина
Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Раду внесен законопроект о запрете "РПЦ на Украине"

В Раду внесен проект закона о запрете "деятельности РПЦ на территории Украины". Об этом говорится в заявлении партии "Евросолидарность", которая разработала и внесла проект.

Предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность РПЦ в канонических, организационных или иных вопросах. Описание проекта изобилует идеологическими формулировками о том, что РПЦ будто бы проводит "антиукраинскую и диверсионную деятельность" на Украине.

После изменения устава УПЦ, где сказано о полной "самостоятельности и независимости", у нее не осталось никаких связей с Московским Патриархатом, поэтому никаких юридических оснований для запрета УПЦ нет. Однако в проекте сказано, что деятельность православных религиозных организаций на Украине должна проводиться с учетом томоса Фанара, то есть разрешены могут быть только раскольники.

"Евросолидарность" является формальной оппозицией, а официальный власти Киева пока не анонсировали запрета УПЦ. Ранее говорилось, что в условиях военного положения этот вопрос подниматься не будет. 

Накануне в СБУ провела в Киево-Печерской лавре и других монастырях обыски под предлогом, что там может быть Русский Мир. Украинские телеграм-каналы пишут, что режим начал новую попытку объединения Церкви с раскольниками-националистами.

Некоторые эксперты и священнослужители считают, что руководство УПЦ было вынуждено объявить о полном отделении от Московского Патриархата ради сохранения Церкви. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратили поминать на богослужениях. Он сказал, что "мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа", намекая на то, что УПЦ является заложником режима в Киеве.

Теги: Украина, УПЦ, РПЦ, церковь, православие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети