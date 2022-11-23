В Раду внесен законопроект о запрете "РПЦ на Украине"

В Раду внесен проект закона о запрете "деятельности РПЦ на территории Украины". Об этом говорится в заявлении партии "Евросолидарность", которая разработала и внесла проект.

Предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность РПЦ в канонических, организационных или иных вопросах. Описание проекта изобилует идеологическими формулировками о том, что РПЦ будто бы проводит "антиукраинскую и диверсионную деятельность" на Украине.

После изменения устава УПЦ, где сказано о полной "самостоятельности и независимости", у нее не осталось никаких связей с Московским Патриархатом, поэтому никаких юридических оснований для запрета УПЦ нет. Однако в проекте сказано, что деятельность православных религиозных организаций на Украине должна проводиться с учетом томоса Фанара, то есть разрешены могут быть только раскольники.

"Евросолидарность" является формальной оппозицией, а официальный власти Киева пока не анонсировали запрета УПЦ. Ранее говорилось, что в условиях военного положения этот вопрос подниматься не будет.

Накануне в СБУ провела в Киево-Печерской лавре и других монастырях обыски под предлогом, что там может быть Русский Мир. Украинские телеграм-каналы пишут, что режим начал новую попытку объединения Церкви с раскольниками-националистами.

Некоторые эксперты и священнослужители считают, что руководство УПЦ было вынуждено объявить о полном отделении от Московского Патриархата ради сохранения Церкви. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратили поминать на богослужениях. Он сказал, что "мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа", намекая на то, что УПЦ является заложником режима в Киеве.