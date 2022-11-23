Юрий Подоляка: После запрета УПЦ любое соглашение с Киевом будет предательством православия

В Раду внесен законопроект о запрете УПЦ на Украине. Как считает обозреватель Юрий Подоляка, теперь любое соглашение Москвы с Киевом будет предательством православия.

"Теперь любое соглашение с нынешним режимом в Киеве станет ещё и предательством православия и миллионов наших братьев по вере. Хотя, на самом деле, ход Зеленского очень хорошо продуманный и ставит Москву в очень нехорошую позицию, если та будет и далее предлагать сесть с Зеленским за стол переговоров", — отметил Юрий Подоляка.

Накануне СБУ провела в Киево-Печерской лавре и других монастырях обыски под предлогом борьбы с "русским миром". Украинские телеграм-каналы пишут, что режим начал новую попытку объединения Церкви с раскольниками-националистами.