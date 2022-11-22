22 Ноября 2022
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Общество Украина
Фото: t.me/insiderUKR

СБУ пытается не допустить использования Киевско-Печерской Лавры как ячейки "русского мира" – заявление спецслужбы

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала обыски в Киево-Печерской Лавре в Киеве. В спецслужбе назвали это "контрразведывательными мероприятиями". Их проводят совместно с полицией и нацгвардией.

"Мероприятия проводятся для недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира"; проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; охраны населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении СБУ.

Киево-Печерская Лавра(2022)|Фото: t.me/insiderUKR

Силовики осматривают территорию и помещения Лавры "для выявления запрещенных к обращению предметов". Также они "осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".

"Все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - добавили в СБУ.

Теги: сбу, киево-печерская лавра, монастырь, обыск



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