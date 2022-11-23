Минфин США разрешил транзакции, связанные с поставками российской нефти в ряд стран ЕС

Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и несколько не имеющих выхода к морю стран Евросоюза.

Ведомство вывело соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер, о которых Вашингтон объявил 22 ноября.

Уточняется, что лицензия не дает разрешения на операции, запрещенные антироссийскими санкциями, введенными США ранее, включая операции с лицами, которые находятся под американскими блокирующими рестрикциями.

Кроме того, в минфине США заявили, что нефть из России в результате существенной переработки за пределами страны не будет попадать под вводимый потолок цен, пишет Regnum.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что США и страны ЕС стремятся согласовать предельный уровень цен на российскую нефть уже в среду, 23 ноября. Официальные лица обсуждают установление его на уровне около $60 за баррель, поскольку группа спешит реализовать план до 5 декабря.