ЕС и США хотят установить потолок цен на нефть из РФ на уровне около $60

США и страны ЕС стремятся согласовать предельный уровень цен на российскую нефть уже в среду, сообщает The Wall Street Journal.

Официальные лица обсуждают установление его на уровне около $60 за баррель, поскольку группа спешит реализовать план до 5 декабря.

Напомним, США уже смягчили свою позицию по потолку цен на нефть из России, пока рассматривается цена 60 долларов, но будет ли вообще принято окончательное решение к 5 декабря, уже неясно. В мире разыгрался идеальный шторм для роста цен на нефть, и в США это понимают — на фоне напряженных отношений с Саудовской Аравией, которая мало того, что проводит собственную нефтяную политику, так еще и принц саудитов откровенно насмехается над Джо Байденом. А Катар заявил, что прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза введут потолок цен на российское "голубое топливо".