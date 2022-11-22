22 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных

Президент Владимир Путин на этой неделе встретится с семьями мобилизованных.
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Она состоится на этой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. РИА Новости со ссылкой на него же пишет, что "встреча с семьями бойцов, в том числе и матерями, готовится, это – одно из мероприятий, президент получает информацию из первых рук, многие контакты не являются публичными".

Ранее стало известно, что мероприятие будет приурочено к Дню матери, который отмечается 27 ноября.

Теги: Владимир Путин, мобилизованные, семьи, матери



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Ранее 22.11.2022 08:00 Мск Путин проведет встречу с матерями российских военных, - СМИ


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